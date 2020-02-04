Снижение цен на социально значимые продтовары на 3-5% к 2025 году пообещал Султанов

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – К 2025 году цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане станут ниже на 3-5%, заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«(К 2025 году – КазТАГ) для каждого потребителя снижение цен на продтовары за счет сокращения торговой наценки по 50 социально-значимым товарам (составит – КазТАГ) до 3-5%», — сказал Султанов на расширенной коллегии министерства торговли и интеграции во вторник.

Снижение же торговой наценки, по его словам, возможно с созданием сети оптово-распределительных центров и агро-логистических центров, которые позволят оптимизировать цепочку поставок продукции от производителя до потребителя, создадут необходимые условия для хранения и эффективного распределения продукции

«От создания этой товаропроводящей системы мы ожидаем множество положительных эффектов. Это обеспечит 5% прирост ВВП к 2025 году, приведет к сокращению потерь продовольственной продукции при транспортировке и хранении в два раза, что позволит увеличить доход фермеров как минимум на Т50,6 млрд в год», — полагает глава МТИ.

Кроме того, ожидается создание 60 тыс. новых рабочих мест, открытие порядка 50 тыс. новых магазинов и увеличение доли цивилизованной розничной торговли с 31% до 50%.

«Сегодня объем потерь бюджета от теневой экономики составляет Т617 млрд, в ценах 2025 года это составит порядка Т1,2 трлн. Разрабатываемые нами меры по внутренней торговле позволят «обелить» торговлю на 40% к 2025 году, что обеспечит дополнительный объем налоговых поступлений в размере Т470,5 млрд в год», — считает Султанов.