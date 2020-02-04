Работа медорганизаций усилена в детсадах Алматы из-за вспышки коронавируса в Китае

Алматы. 4 февраля. КазТАГ – Работа медицинских организаций усилена в детских садах Алматы из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает пресс-служба акима города.

«В рамках реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий в Алматы усилена работа медицинских организаций, в том числе в детских дошкольных учреждениях», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как сообщила в ходе брифинга в пресс-центре Алматы руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова, ежедневно проводятся рейдовые проверки в дневных стационарах, поликлиниках, торговых центрах.

«Мы проверили 70% школ на наличие медицинских кабинетов, оснащенности и так далее. Это делается в период обострения заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе проверяются работы фильтров», — уточнила Молдагасимова.

Также она рассказала, что реализуются меры постоянного наблюдения за гражданами, которые прибыли из зоны риска, и гражданами КНР, работающими на территории Алматы.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 20 623 человека, летальных случаев – 427.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.