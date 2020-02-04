Семьи сотрудников Bek Air оказались на грани выживания и пожаловались на руководство

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Семьи сотрудников авиакомпании Bek Air оказались на грани выживания после авиакатастрофы под Алматы и пожаловались на руководство, сообщает телеканал «Евразия».

«Сотрудники авиакомпании Bek Air уже больше месяца не получают зарплату. Десятки людей находятся в отпуске без содержания, а их семьи вынуждены, в буквальном смысле, выживать. Денег не хватает, чтобы рассчитаться с кредитами и долгами. Родные членов экипажа рассказали, что руководство Bek Air не оказывает никакой поддержки. Люди готовят иски в суд», — говорится в сообщении во вторник.

Как рассказала Шахноз Сахова – супруга бортпроводника, который вынес из разбившегося самолета Fokker-100 несколько человек, теперь он, как и другие сотрудники авиакомпании, выживает на последние деньги. Зарплаты самой женщины, по ее словам, не хватает, чтобы рассчитаться с ипотекой. Больше всего она опасается, что окажется на улице с детьми.

«Каждый месяц мы платим ипотеку больше 100 тысяч, и большая часть зарплаты мужа уходила на ипотеку. В данный момент мы не можем выплачивать ипотеку, потому что без содержания, зарплата не идет, и нас просто перекинули в проблемный отдел», — рассказала Сахова.

Отмечается, что похожие проблемы испытывают и другие сотрудники авиакомпании, но уволиться не могут, так как все дипломы и сертификаты находятся в офисе Bek Air.

«Кто-то от безысходности вынужден таксовать. При этом о конкретных сроках возврата на работу в компании не сообщают. Обещали лишь возместить все по завершении расследования», — сказано в сообщении.

Сахова больше всего опасается, что останется с тремя детьми на улице.

«Еще я опасаюсь, что это надолго затянется, поэтому я хотела обратиться к президенту, чтобы все быстрее, чтобы сдвиг пошел, чтобы шустрее все работали, и чтобы быстрее все закончили. До 20 тянут, то 30 тянут, тянут и тянут. Сколько можно тянуть, я понятия не имею. Со стороны компании никакой помощи, никакого ответа мы абсолютно не получаем. Сидим, просто ждем», — добавила женщина.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.