Талдыкорган. 4 февраля. КазТАГ – Фермеры Алматинской области обвинили чиновников в раздаче земли родственникам, сообщает телеканал «Евразия».

«Земельный скандал разгорается в Алматинской области. Местные фермеры-животноводы жалуются, что чиновники разделили сельскохозяйственные угодья между своими родственниками. А остальным пасти скот негде», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что местные жители назначили встречу журналистам у акимата Кегенского района, но не сразу вышли к СМИ, опасаясь, что их разгонят.

«Мы здесь, чтобы заявить о том, что акимат и членов земельной комиссии следует уволить», — сказала одна из собравшихся.

Несколько десятков жителей сообщили, что хотели получить участки в аренду, однако, по их словам, представители земельных комиссий не допустили к участию в тендере под разными предлогами – в итоге, добавили собравшиеся, чиновники отдали земли своим близким и родным. Теперь, как отмечается, жителям сел Туюк и Каркара негде пасти скот и заготавливать корм.

«Один участок земли отдали главному специалисту из акимата. Еще один получил отец руководителя аппарата Кегенского района Медета Исаева», — сказал житель села Туюк Манап Кыдырбай.

Как сообщил житель Каркары Азамат Нурсатбаев, «все села огородили сеткой, теперь вокруг них крупные фермы».

«Большая часть земли изрыта, экологи молчат. Член земельной комиссии по имени Жумаш огородил себе участок, подготовил ее, а затем выиграл конкурс. Разве это справедливо?» — посетовал Нурсатбаев.

Местные жители призывают власти наказать тех, кто поступил нечестно, и требуют отменить решение земельной комиссии.

«В числе победителей были даже те, кто вообще здесь не живет и не занимается животноводством», — сообщили фермеры.

Аким района Талгат Баедилов заверил, что решение комиссии будет пересмотрено. Выяснилось, что в районе более 3 тыс. га свободной земли.

«Теперь после протеста решения этой комиссии я приостановил ее работу. Я отправил письмо в земельную инспекцию области. Если выяснится, что были нарушения, то результаты конкурса отменят», — утверждает Баедилов.

Сообщается, что аким Алматинской области направит специальную комиссию, в составе которой прокуроры, в Кегенский район для разбирательств.

«Инспекция из Талдыкоргана в течение недели проведет расследование действий районной земельной комиссии и даст правовую оценку», — говорится в сообщении.