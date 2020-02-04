Смертность от коронавируса в Китае составляет 2,1% – МИД КНР

Алматы. 4 февраля. КазТАГ — Смертность от коронавируса в Китае составляет 2,1% от общего числа заболевших, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Хуа Чуньин.

«Несмотря на то, что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая – всего 2,1% (от общего числа заболевших), что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)», — приводит ТАСС слова Чуньин во вторник.

Она отметила, что «в настоящее время количество выздоровевших постоянно растет».

«Мы полностью уверены в своей способности победить в этой борьбе с эпидемией», — добавила официальный представитель МИД КНР.

Дипломат также указала на то, что «усилия Китая в борьбе со вспышкой заболевания получили признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международного сообщества».

Также она подчеркнула, что «американской стороне следует придерживаться объективной, справедливой, спокойной и разумной позиции (при реагировании на ситуацию с распространением коронавируса), уважать Китай и сотрудничать с ним в профилактике и контроле, вместе с КНР и международным сообществом дать отпор эпидемии нового заболевания».

«США неоднократно заявляли о готовности оказать помощь китайской стороне. Китай надеется, что эта помощь поступит в ближайшее время», — указала Чуньин.

В понедельник она заявила, что США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По словам дипломата, «правительство США до сих пор не оказало Китаю какой-либо существенной помощи, однако было первым, кто эвакуировал сотрудников своего посольства, и первым, кто ввел запрет на въезд иностранцев, посещавших Китай».

Как сообщил во вторник государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек, количество летальных исходов возросло до 425.

Напомним, власти Китая в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. ВОЗ признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

30 января сообщалось, что Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.