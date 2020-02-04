Выговоры заместителям акимов повлияли на рост цен на социально значимые товары – Мамин

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Выговоры заместителям акимов повлияли на рост цен на социально значимые товары, заявил премьер-министр РК Аскар Мамин.

«В ноябре прошлого года за упущения в работе по стабилизации цен был привлечен к ответственности ряд заместителей акимов регионов. По итогам принятых мер в декабре акиматам удалось добиться положительных изменений по сдерживанию цен. Так, если в ноябре прошлого года совокупный рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 1,1%, то в декабре – всего 0,1%», — сказа Мамин на заседании правительства во вторник.

По мнению премьера, снижение темпов роста цен говорит о том, что у регионов есть необходимые инструменты для работы в этом направлении.

«Вместе с тем по итогам января мы снова наблюдаем рост цен на социально значимые товары на 0,3%. Акимы должны держать вопрос цен на особом контроле и оперативно реагировать на изменение ситуации. Министерству сельского хозяйства и акиматам следует создать необходимые условия для расширения производства социально значимых продовольственных товаров. Насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием должно стать одним из обязательств сельхозтоваропроизводителя при получении субсидий», — резюмировал Мамин.

Ранее сообщалось, что в росте цен на продукты питания в Казахстане виноваты акиматы.