Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. 45% посетивших мобильные центры занятости в РК не умеют общаться, сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев.

«Служба психологов мобильных центров занятости выявила, что у 45% проконсультированных лиц отсутствие мягких навыков: умение общаться, нестандартно мыслить, принимать решения, работать в команде и прочее», — сообщил Ордабаев в среду в СЦК.

Опираясь на данную статистику, зампред НПП указал на «насущную необходимость в профориентационной работе в школах».