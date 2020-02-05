45% посетивших мобильные центры занятости в РК не умеют общаться

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Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. 45% посетивших мобильные центры занятости в РК не умеют общаться, сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев.

«Служба психологов мобильных центров занятости выявила, что у 45% проконсультированных лиц отсутствие мягких навыков: умение общаться, нестандартно мыслить, принимать решения, работать в команде и прочее», — сообщил Ордабаев в среду в СЦК.

Опираясь на данную статистику, зампред НПП указал на «насущную необходимость в профориентационной работе в школах».

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