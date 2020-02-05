Ледяной дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ — Ледяной дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане 6-8 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С юго-западными тропосферными потоками на Казахстан смещается Черноморский циклон, (который – КазТАГ) принесет с собой дождь, ледяной дождь, мокрый снег, сильный юго-западный ветер с метелью и значительное потепление. Не только ночью, но и днем температура воздуха предполагается -6+5. Из-за таких высоких температур и осадков к очень опасным явлениям погоды добавился еще гололед и туман», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Согласно прогнозу, на юге и юго-востоке Казахстана с южным циклоном также ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, температура воздуха днем повысится до +5+10, на крайнем юге до +12+18.

«И на всей территории Казахстана в предстоящие трое суток температура воздуха сохранится выше климатической нормы на +8+16», — резюмируется в сообщении.