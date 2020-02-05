Одобрена концепция закона РК о снижении барьера для создания партий до 20 тыс. человек

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Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Концепция конституционного закона о снижении барьера для создания партий с 40 тыс. до 20 тыс. человек одобрена на заседании межведомственной комиссии (МВК) по законотворчеству.

«Что касается поручения президента о снижении регистрационного барьера для создания политических партий, данную инициативу предлагается реализовать путем точечной поправки в закон «О политических партиях». Необходимо отметить, что действующий барьер для создания партий сохраняется более 10 лет и соответствует требованиям прошлого периода», — сообщила в среду на заседании МВК по законотворчеству вице-министр юстиции РК Наталья Пан.

Концепция закона одобрена на межведомственной комиссии по законотворчеству и направлена в рабочую группу по подготовке соответствующего проекта закона.

Напомним, 20 декабря 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил снизить регистрационный барьер для создания политических партий с 40 тыс. до 20 тыс. человек.

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