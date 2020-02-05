Бабушка убитой в Алматы шестилетней девочки просит Токаева взять расследование на контроль

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Алла Пылаева – бабушка убитой Алматы шестилетней Елизаветы Пылаевой обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять расследование на контроль.

«Уважаемый президент Касым-Жомарт Кемелевич, прошу вас взять данную ситуацию на контроль и дать поручение следственным органам разобраться в этом деле», — сказала Пылаева на пресс-конференции в среду.

Она напомнила, что 12 мая 2019 года ее внучка погибла в доме своей матери. У девочки была свернута шея, на ее теле было 14 рублено-резанных ран. Однако в деле до сих пор нет даже подозреваемых.

«Прошло почти девять месяцев. Мы четыре раза были на приеме у прокурора города, были у Кудебаева, сын летал к Тургумбаеву. Почему так долго идет расследование убийства мой внучки? В деле до сих пор нет подозреваемых, время смерти, обстоятельства смерти подтверждены экспертизами. Ей свернули шею, а затем нанесли 14 рублено-резанных ран, потом помыли, переодели, придумали версию о том, что на нее упала статуя, и отвезли в больницу», — рассказала Пылаева.

По ее словам, в отношении лиц, находившихся в доме в момент убийства, было возбуждено уголовное дело по статье 420 (дача заведомо ложных показаний) УК РК. Тем не менее, они не были задержаны, более того, адвокаты матери девочки держат их в курсе расследования.

Кроме того, она сообщила, что в момент убийства в доме находился сотрудник КНБ, который затем пытался устроить в больнице драку с ее сыном, а также присутствовал в центре экспертизы, однако в отношении него никаких действий также не предпринимается.

«Камеры в доме почему-то не работали. Двор был обработан хлоркой. Из материалов уголовного дела то пропадают вещественные доказательства, то опять появляются. Машины, которые признаны вещественными доказательствами и стоят на спецстоянке, переоформляются на третьих лиц. По вине следователя были безвозвратно упущены доказательства», — сообщила Пылаева.

Кроме того, она рассказала, что в больницу девочку привезли уже в состоянии трупного окоченения.

«В материалах дела есть доказательства, что в больницу девочку привезли уже в состоянии трупного окоченения, она была мертва не менее шести часов. Почему врачи не вызвали полицию, почему стали делать мертвому ребенку реанимационные мероприятия, почему они констатировали смерть час спустя? 12-я горбольница – взрослая. Почему ребенка отвезли не в детскую больницу, почему не вызвали скорую? Мы написали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении врачей, но там тоже тишина. Это не врачебная ошибка, что не определили, что ребенок мертв уже давно, это укрывательство. Но врачи до сих пор работают», — рассказала она.

При этом Пылаева отметила, что предпримет все, что в ее силах, чтобы следствие сдвинулось с мертвой точки.

«Я думаю, что кто-то увидит мое обращение. Нужно будет, отправим это обращение в Астану. Что нужно будет, то и будем делать. Девять месяцев я слушаю обещания, выходит экспертиза за экспертизой. Все стоит каким-то фантастическим образом. В нашем деле уже 15 томов, а подозреваемых нет. Поэтому я и обращаюсь к президенту, чтобы как-то подтолкнуть это дело, чтобы оно сдвинулось с мертвой точки», — сказала Пылаева.

Напомним, 15 мая МИА КазТАГ сообщало, что шестилетняя Елизавета Пылаева погибла при загадочных обстоятельствах в Алматы. Со слов родных, девочку привезли в реанимацию уже в состоянии биологической смерти с некровоточащими ранами. Полиция начала по данному факту расследование по статье 99 (убийство) УК РК. 30 января Алла Пылаева обвинила правоохранителей в волоките.