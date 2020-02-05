«Задачи Библиотеки и Акорды не совпадают и противоречат друг другу». «Надо поднять НДС и сделать прозрачным бюджет». «Подвергают критике тему донорства, а тем более трупного донорства». «Почему побороть домашнее насилие в Казахстане сейчас невозможно»

Сетевой Казахстан 5 февраля 2020г.

EHONEWS . KZ . «Казбек Бейсебаев: задачи Библиотеки и Акорды не совпадают и противоречат друг другу» — Известный политолог, а в прошлом казахстанский дипломат Казбек БЕЙСЕБАЕВ ответил на вопросы «Эхо Казахстана» по поводу возможных внеочередных парламентских выборов и усиления соперничества между двумя центрами власти в стране — Для Библиотеки важно сохранить существующий status quo в стране, чтобы ничего в стране не менялось, чтобы люди Библиотеки по-прежнему правили страной и также по-прежнему распределяли бюджет по своему усмотрению. Сегодня Акорда несет всю ответственность за страну, и она видит, что в стране накопилось масса проблем, которые не решались годами и которые требуют срочного решения. Президент Токаев в своем сентябрьском послании говорил о курсе на реформы и обозначил ряд важных направлений по изменению политики государства.

FORBES . KZ . «Мурат Темирханов о новом экономическом курсе: Надо поднять НДС и сделать прозрачным бюджет» — В выступлении президента на последнем расширенном заседании правительства было сказано о необходимости «глубоких, возможно, радикальных реформ экономики страны». О возможных реформах в налогово-бюджетной политике Forbes.kz поговорил с известным экономистом ТЕМИРХАНОВЫМ — Считаю важным вывести из нацхолдинга «Самрук-Казына» все совместные и ассоциированные компании, где государство не имеет контрольной доли владения, и передать их в отдельное правительственное агентство, поскольку за эффективностью и конкурентоспособностью таких компаний следят сами частные акционеры.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Госдолг страны по внутренним и внешним обязательствам превысил $43 млрд» — За последний квартал 2019 года государственный долг Казахстана увеличился весьма заметно. Интересно, что Нацбанк занимал больше, чем правительство.

IA — CENTR . RU . Егор ВАСИЛЬЕВ – «Вирус растет – нефть падает: в Казахстане рассказали о главной угрозе коронавируса» — Главной угрозой для Казахстана становится вовсе не возможность проникновения коронавируса на территорию страны, а замедление китайской экономики и следующий за ним обвал цен на нефть.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперт: проблемы вокруг Китая – это надолго. Американцы хотят дожать Пекин» — В последние месяцы большая часть мировых новостей так или иначе связана с Китаем. Корреспондент «ЭК» побеседовал о ситуации в Поднебесной с Алексеем МАСЛОВЫМ – китаистом, доктором исторических наук — Дело даже не только в том, что Китай обязался закупать на 200 млрд долларов американских товаров. По сути, он отдал приоритет США на своем рынке, потеснив многие другие страны, которые тоже заключали договоры с Китаем о поставках своих товаров. Это и Россия, и Казахстан. Теперь им будет значительно сложнее выходить на этот рынок, потому что он уже занят за счет целевых закупок китайцами товаров именно у США.

«Колхоз – дело обязательное» — По оценкам одного известного рейтингового агентства, казахстанским фермерам выгодно укрупняться. То есть уходить от мелких форм в сторону форм крупных. Вывод получился довольно неожиданным, поскольку мы уже почти 30 лет безоговорочно убеждены в том, что будущее нашего сельского хозяйства за фермерами.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК – «Казахстанцы живут по принципу «моя хата с краю»» — Глубоко ошибочно рассматривать автомобилистов, как и недовольства исключенных из числа получателей АСП через призму гражданского общества. С которым все вышеперечисленное не только не имеет ничего общего, а, более того, в корне противоречит его интересам. По сути, в основе недовольства автомобилистов, получателей АСП и многодетных матерей лежат частные потребительские интересы граждан. Удовлетворение которых и является главным условием и целью протеста.

TIME . KZ . «Не убыток, а потеря» — Казахстан не закрывал грузовую границу с Китаем — товары и продукты питания из Поднебесной как поставлялись, так и поставляются, поэтому никакого роста цен на эту продукцию быть не должно. Об этом вчера заявил министр торговли и интеграции Бахыт СУЛТАНОВ.

«Газовали, да забуксовали» — В правила дорожного движения собираются вносить новые изменения. На этот раз ограничения для машин, работающих на газе. Хотя еще совсем недавно власти активно агитировали граждан приобретать именно такие авто в целях экологии. Новость о том, что машины, в которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО), теперь не смогут въезжать в закрытые паркинги в жилых домах или в торгово-развлекательных центрах, появилась еще в начале года. Норма эта содержится в обновленных правилах пожарной безопасности, которые вступили в силу 29 декабря 2019 года.

«Генеральская доля» — Начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны Кайрат КОПБАЕВ заподозрен в получении взятки в размере 200 тысяч тенге. В один из последних дней января в торгово-развлекательном центре «Керуен», что в самом центре столицы, прошла операция по задержанию чиновника, подозреваемого в коррупционном преступлении. Как оказалось, в поле зрения правоохранительных органов попал целый генерал-майор Кайрат Копбаев, главный кадровик Министерства обороны.

CARAVAN . KZ . «Коммунальный ответ: какие риски несет в Казахстане смена вывесок «КСК» на «Управляющая компания»» — Мы продолжаем разбираться с рисками, которые вольно или невольно были заложены в поправках в жилищное законодательство. Сегодня будем говорить о минусах, которые неминуемо возникнут при смене вывесок “КСК” на “Управляющая компания”, если нынешний председатель нечист на руку, а ваших соседей не особо волнует коммунальный вопрос.

««Пальцем нельзя, а палкой можно»: почему побороть домашнее насилие в Казахстане сейчас невозможно» — Как в некоторых отечественных медиа пропагандируют насилие в семье, из-за чего множество женщин в нашей стране готовы мириться с постоянными побоями от своих мужей и почему в ближайшее время это явление невозможно побороть.

«Что необходимо и достаточно для исполнения решения суда в Казахстане» — Сегодня разбираемся с тем, что необходимо и достаточно для исполнения решения суда, а где и когда судебники наглеют.

LITER . KZ . ««Мы не чувствуем поддержки государства». Главный трансплантолог РК сделал сенсационное заявление» — Болат БАЙМАХАНОВ обратился к лидерам общественного мнения, СМИ и активистам, выступающим против трупного донорства — Но смотрю некоторые «знатоки» берут на себя роль судей, выбрасывают дешевые посты, призывая воспрепятствовать введению нормы презумпции согласия на изъятие органов. Попытаюсь объяснить, к чему это я. Больше 3 000 казахстанцев, в том числе и дети, ждут своей очереди на пересадку печени, почки, сердца, легкого. И сейчас проблема лишь в кучке так называемых активистов, которые в силу своей неосведомленности, религиозных принципов, или банального желания посеять смуту, подвергают критике тему донорства, а тем более трупного донорства.

SPIK . KZ . Айгуль ОМАРОВА – «Мечтаю видеть Казахстан процветающим, Или почему была проведена экспертиза ДНК Айсултана» — С середины января казахстанский сегмент Фейсбука и других социальных сетей лихорадит. На все лады обсуждается сенсационное признание внука Первого Президента РК Айсултана Назарбаева, что его биологическим отцом является дедушка. Чем вызваны эти «признания» и что происходит сегодня с молодым человеком из верхов? Об этом разговор с бывшим председателем КНБ нашей страны Альнуром МУСАЕВЫМ, с которым Айсултан находится на связи.

AZATTYQ . ORG . «Трагедия, которая «разбудила общество». Год после гибели пяти сестер» — 4 февраля 2019 года в казахстанской столице простились с пятью девочками из одной семьи. Они погибли в пожаре, охватившем отапливаемую углем времянку в главном городе страны. Трагический случай обнажил социальные проблемы государства и вызвал волну протестов многодетных. Что изменилось год спустя?

««Суицид он не мог совершить». Загадочная смерть главы профсоюза» — После смерти главы профсоюзной организации в Жезказгане следственные органы сообщили о проверке двух версий — убийство и доведение до самоубийства. Вокруг трагедии, случившейся в офисе товарищества «Корпорация Казахмыс», — основного работодателя в городе, которому принадлежат месторождения медной руды и промышленные предприятия, — много предположений и домыслов.

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