Большинство безработных в Казахстане оказались на пике трудоспособности

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Наибольшее количество безработных составляет население на пике трудоспособности, сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев.

«Нами методом обзвона проанкетировано 62,7 тыс. человек. В целом, наибольшее количество безработных составляет население на пике трудоспособности в возрасте 25-46 лет (49,2%) с высшим или профессионально-техническим образованием (59,2%)», — сообщил Ордабаев в четверг в СЦК.

Кроме этого, отметил спикер, из числа опрошенных доля безработных молодежи составляет 13% (18 445 человек) из них имеют высшее образование – 31,3% и среднеспециальное образование – 47%.

«Таким образом, 37% безработных женщин и 39,3% мужчин, в том числе 21,8% безработной молодежи имеют лишь школьное образование», — резюмировал он.