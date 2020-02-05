Зачем и для чего реформировать Казахстан 05.02.2020 15:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 230 0 Политолог Булат Султанов о том, почему нужна реформа Конституции Похожие материалы: «Зачем Помпео приезжал в Центральную Азию?». «Казахстан накопил 120 млн тонн мусора. Что с ним делать?». «Исторические юбилеи: пиар-акции, очередной той или возрождение национального сознания?». «Какие ледниковые озера угрожают Алматы» Токаев назвал столицу «витриной» государства и призвал заниматься ее благоустройством «Казахстан: кабмин «на чемоданах». «Союз тревоги нашей». «Слишком дорогие понты: когда Казахстан сбросит с себя иностранное «иго»?». «Почему депутаты сами имеют токалок, а другим запрещают?». «Цензуру в сетях модерирует искусственный интеллект» Программа «Цифровой Казахстан» реализуется недостаточно быстро и качественно – Токаев «Ремонтом водопровода должны заниматься сантехники, а не президент». «Даёшь домовую реформу!». «Казахом можешь ты не быть, но знать казахский ты обязан…». «Почему наши дети стремительно деградируют?». «Почему фейки из WhatsApp заполонили Казахстан»