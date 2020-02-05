Алматы. 5 февраля. КазТАГ — Цена на нефть подскочила на 3% на фоне сообщений об обнаружении лекарства от коронавируса, сообщает Reuters.

«В среду цены на нефть подскочили более чем на 3% на фоне сообщений о том, что ученые разработали эффективный препарат против быстро распространяющегося коронавируса, который оказал сильное влияние на мировую экономику», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по информации китайской газеты «Чанцзян», исследовательская группа в университете Чжэцзян обнаружила два новых препарата, которые могут эффективно «ингибировать коронавирус».

Кроме того, Sky News сообщила, что британский ученый добился значительного прорыва в разработке вакцины, сократив обычное время разработки с двух до трех лет до всего 14 дней.

Как отмечает Sky, вакцина появится слишком поздно для остановки распространения нынешнего вируса, но ее открытие будет иметь решающее значение в случае новой вспышки.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 24,3 тыс. человека, летальных случаев – более 490.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.