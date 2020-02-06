О жизни и смерти

Сетевые СМИ о Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Елена ВЕБЕР – ««Касаются жизни и смерти каждого». Проект кодекса о здоровье и настороженность общественников» — Петиция против разработанного казахстанским правительством проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» собрала несколько тысяч подписей. Инициировавшие онлайн-обращение не согласны, в частности, с предложением сделать вакцинацию детей обязательной. Они возмущены и пунктами, регламентирующими донорство и разрешающими вывоз органов за рубеж.

В проекте кодекса предлагается привлекать к административной ответственности родителей, которые отказываются ставить детям профилактические прививки. Кроме того, в поправках предусмотрен недопуск непривитых детей в ясли, сады, прочие дошкольные организации. Инициативная группа, написавшая петицию, предлагает сохранить действующую редакцию кодекса, в которой прописано, что для вакцинации требуется согласие или письменный отказ — без каких-либо штрафов.

Обязательная вакцинация детей — не единственный пункт, вызывающий настороженность инициативной группы. Общественники недовольны целым рядом предлагаемых изменений. В частности, пунктом, который расширяет основания для обращения медиков в органы опеки и в суд «при отказе законных представителей несовершеннолетнего либо недееспособного лица от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни и сохранения здоровья». Они предлагают исключить приписку «…и сохранения здоровья», считая эту формулировку расплывчатой. По мнению инициативной группы, формулировка чревата возможностью злоупотреблений медиками своими полномочиями и вмешательством органов опеки и суда в личную жизнь людей.

В инициативной группе обеспокоены блоком нововведений, которые касаются трансплантации. Общественники считают, что «изъятие органов у трупа» должно производиться только в том случае, если человек при жизни заявил о согласии на посмертное донорство. В Казахстане действует так называемая презумпция согласия: если человек при жизни не отказался стать донором, то после констатации биологической смерти его органы могут изъять без разрешения родственников.

Предлагаемую властями поправку о том, что вывоз органов с территории Казахстана разрешен в случае необходимости оказания медпомощи, в том числе «и реципиентам, проживающим за рубежом и ожидающим трансплантацию», в инициативной группе призывают исключить. Общественники полагают, что вывоз донорских органов за рубеж может привести к преступлениям.

Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ в ответ на дискуссии в социальных сетях вокруг проекта кодекса написал, что «никто не намерен нарушать конституционные права граждан». Глава Минздрава заявил, что все предлагаемые нормы «находятся на стадии рассмотрения и выносятся на публичное обсуждение», «изменения требуют общественного консенсуса», а итоговое решение «будет принято с учетом предложений населения». Министр призвал к диалогу, заверив, что он приветствует любые отзывы. Общественники из инициативной группы, создавшие петицию против проекта кодекса, надеются, что их предложения будут услышаны.

Ульяна ФАТЬЯНОВА – «Каждый гражданин Казахстана – донор автоматически. Что не так с проектом Кодекса о здоровье» — В Алматы прошли общественные слушания по проекту Кодекса о здоровье нации. Документ уже прошёл процедуру согласования с госорганами. Было несколько публичных обсуждений с экспертами. Поступившие предложения проанализировали и внесли в текст проекта. Сейчас кодекс находится на рассмотрении в Мажилисе.

Однако обсудить все предполагаемые нововведения на этом слушании не удалось – пришлось сконцентрироваться на тех, что будоражат общественность больше всего. Главным вопросом оказалась трансплантология: люди переживают, что после смерти их внутренние органы будут продавать иностранцам.

В проекте кодекса предусмотрена целая глава о ввозе/вывозе органов и тканей. Заместитель председателя правления Национального научного центра хирургии имени Сызганова Улугбек МЕДЕУБЕКОВ заметил, что прежде не было случаев вывоза органов казахстанцев для операций за рубежом.

«Эта норма внесена в проект для оказания помощи нашим согражданам, которые находятся в командировках, проживают или работают за рубежом, у них там есть родственники. Это нужно в редких и исключительных случаях, когда пациент может оказаться не транспортабельным. В таких случаях государство не может оставить их без помощи. Норма необходима, чтобы оказать помощь нашим соотечественникам и обеспечить реализацию их прав на медицинскую помощь«, – пояснил Улугбек Медеубеков.

Ещё один важный вопрос в разделе трансплантологии – презумпция согласия на донорство. Эта норма действует с 2009 года. После принятия новой редакции предполагается, что каждый гражданин по-прежнему автоматически соглашается быть донором, если не оформляет при жизни отказ.

«У нас психология такая, что мы не думаем о том, что попадём завтра в какой-то несчастный случай. Мы понимаем, что донорство – это важно, нужно это пропагандировать и объяснять людям. Но народ не доверяет нашему здравоохранению, боится, и чаще всего необоснованно. Поэтому я думаю, что стоит оставить норму о том, что если хочешь быть донором, нужно прижизненное согласие«, – высказалась директор Фонда диабетического просвещения Наталья ТУКАЛЕВСКАЯ.

Заявить о своём нежелании быть посмертным донором может любой гражданин, а также его близкие родственники. Соответствующая отметка автоматически появится в электронной базе.

Но прежде всего нужно внимательно отнестись к тексту самого законопроекта, считает детский невропатолог Каиргали КОНЕЕВ. Помимо неувязки с эвтаназией мужчина нашёл множество других ошибок. Например, определение смерти мозга из кодекса слово в слово повторяет определение из Википедии. А проблема гораздо глубже.

«У нас, если один и тот же пациент пойдёт к 10 разным врачам, у него будет 10 разных диагнозов. Но если он поедет в Берлин, Нью-Йорк или Куала-Лумпур, у него везде будет один и тот же диагноз. В нашей стране не внедряются принципы доказательной медицины, потому что они невыгодны нынешнему министерству и мешают усиливать государственную монополию в сфере здравоохранения. Кодекс совершенно сырой, и его принятие будет преступлением против народа Казахстана«, – сказал Каиргали Конеев.

Елена ЧЕРНЫШОВА – «Отменить презумпцию согласия на изъятие органов предложили жители СКО» — В Петропавловске обсудили проект Кодекса о здоровье, ряд статей которого вызывает у граждан недоумение и страх. В ходе дискуссии представители общественности предложили ради спокойствия населения отменить в Казахстане презумпцию согласия на посмертное изъятие органов.

Массу вопросов, например, вызывают пункты, касающиеся посмертного изъятия органов. Люди возмущаются, что их всех априори делают потенциальными донорами, и опасаются, как бы все это не обернулось тем, что людей начнут «потрошить», даже не спрашивая согласия близких родственников, которые вообще не смогут воспрепятствовать этой процедуре. Подобные фобии пришедший на встречу представитель облздрава, как и следовало ожидать, объяснил элементарным непониманием.

Презумпция согласия на посмертное донорство действует в Казахстане уже несколько лет, она закреплена в действующем кодексе, – сказал заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Нурлан АЙМАНОВ. – К слову, она действует и в таких странах, как Испания, Хорватия, Италия, Россия, Беларусь. Сейчас только по СКО в листе ожидания на пересадку сердца стоят семь человек, из которых трое детей, печени – 15 человек, легкого – один, почек – 95, в том числе двое детей. А доноров мало, необходимо, чтобы было больше. На это и направлены все новшества.

Он пояснил, что если человек против того, чтобы быть посмертным донором, то он имеет право зарегистрировать свой официальный отказ. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Зарегистрировать несогласие можно будет и через личный кабинет на egov.kz. Информация будет носить закрытый характер, и лишь в случае смерти человека в медорганизации доступ к ней получат трансплантационные координаторы.

Общественники в свою очередь отметили, что необходимость составлять какой-то специальный отказ создает лишние неудобства, к тому же остаются сомнения, что документ «всплывет» в нужный момент. Не лучше ли нашим чиновникам обратиться к опыту таких стран, как США, Германия и Великобритания, где действует презумпция несогласия граждан? Там желающие стать потенциальными донорами проходят регистрацию и оформляют специальную карточку. Это логичнее, удобнее и служит неким гарантом безопасности от ошибок и криминала.

Передача объектов здравоохранения в доверительное управление частным лицам, коммерциализация медицины, громкие скандалы, связанные с работой врачей, которые разразились в республике в последнее время, – все это только усиливает опасения граждан.

«Каиргали Конеев: новый Кодекс законов о здравоохранении направлен на увеличение доходов владельцев клиник» — Многие в Казахстане озабочены принятием поправок в Кодекс законов «О здоровье народа и системе здравоохранения», которые вызывают бурные обсуждения в социальных сетях и на общественных слушаниях. Например, речь идет о презумпции согласия на изъятие внутренних органов у пациентов, а также о размерах предоставляемых бесплатных и платных услуг.

Известный детский врач Каиргали КОНЕЕВ, активно выступавший против приватизации единственной детской стоматологической больницы в Алматы, ответил на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав новые поправки в Кодекс — Предлагаемые поправки в Кодекс «О здоровье народа и системы здравоохранения» совершенно сырые, не учитываются интересы самого народа. В этом законопроекте под маской острых социальных тем (вакцинации, трансплантации) сокрыты увод внимания общественности от насущных проблем здравоохранения, лоббирование интересов медицинских ВУЗов в ущерб медицинского образования с целью личной наживы. В Кодексе прописываются коррупционные механизмы, например, усиливается государственный контроль в области независимого санитарного аудита. Эти механизмы в действующей редакции были успешно отменены, в новой редакции предлагается волокита и чиновничий контроль, который сделает независимый аудит, зависимым от чиновников. Это стирает сам принцип «независимости» аудита.

Сейчас идет волна приватизации. В большинстве случаев приватизация проводится в «темную» с нарушением действующего законодательства. Приватизируют сами чиновники через своих родственников за государственные деньги, не вкладывая ни копейки инвестиций. Этот Кодекс направлен именно для увеличения доходов владельцев клиник, главврачей госбольниц и министерства здравоохранения.

Например, в проекте Кодекса выражение «обязательное социальное медицинское страхование» встречается 122 раза и регламентирует медицинскую помощь при внедрении этой системы. И соответственно не принятый вовремя Кодекс препятствует старту другого антинародного Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании». Как мы знаем, по иерархии Кодекс находится выше Закона. А старая редакция Кодекса не предусматривает механизмы финансирования и хозяйственной деятельности субъектов здравоохранения в условиях ОСМС. Мы очень скоро увидим правовую коллизию.

Для оздоровления самой системы здравоохранения в первую очередь нужно чтобы нынешняя команда Минздрава подала в отставку. Каждый день нахождения на посту министра Биртанова стоит жизни казахстанцев, стоит жизни ни в чем не повинных детей. Например, в 2014 году министр здравоохранения Черногории Миодраг Рагунович самовольно подал в отставку после гибели 1 ребенка в больнице, где бушевала инфекция. А казахстанский министр Биртанов после гибели ребенка от ветрянки дал поручение чтобы провели внеплановую проверку медицинских организаций, где лечился ребенок. Это показывает воочию всю черствость нашего министра.

Второе самое главное, что нужно сделать — это борьба с коррупцией. Нужно разграничить функции системы здравоохранения. Из структуры Минздрава нужно вывести контрольно-надзорную функцию – Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг нужно вывести из подчинения Минздрава на прямое подчинение главы государства. Нужно вывести финансирование из структуры Минздрава. Также Фонд ОСМС нужно вывести из подчинения Минздрава, сделать отдельной структурой, которая подчиняется Национальному Банку.

Также нужно для улучшения здравоохранения провести ревизию нормативно-правовых актов. В здравоохранении очень много отраслевых НПА, которые противоречат друг другу и где прописаны коррупционные механизмы.

««Мы не чувствуем поддержки государства». Главный трансплантолог РК сделал сенсационное заявление» — Болат БАЙМАХАНОВ обратился к лидерам общественного мнения, СМИ и активистам, выступающим против трупного донорства — Но смотрю некоторые «знатоки» берут на себя роль судей, выбрасывают дешевые посты, призывая воспрепятствовать введению нормы презумпции согласия на изъятие органов. Попытаюсь объяснить, к чему это я. Больше 3 000 казахстанцев, в том числе и дети, ждут своей очереди на пересадку печени, почки, сердца, легкого. И сейчас проблема лишь в кучке так называемых активистов, которые в силу своей неосведомленности, религиозных принципов, или банального желания посеять смуту, подвергают критике тему донорства, а тем более трупного донорства.

Мы хотим, чтобы у казахстанцев сложилось четкое мнение о необходимости развития трупного донорства. Надо помнить, что единственным методом лечения, который дает шанс для пациентов с терминальной органной недостаточностью является пересадка органа. И могу вас уверить, что за 11 лет с момента принятия закона о презумпции согласия ничего ужасающего не произошло и не произойдет. Каким же надо быть бессердечным, чтобы открыто выступать против посмертного донорства? Каким надо быть беспринципным, чтобы делать вызов обреченным людям!

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