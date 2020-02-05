Алматы. 5 февраля. КазТАГ — Цены на нефть возросли на фоне возможного дальнейшего сокращения добычи ОПЕК +, призванного смягчить воздействие коронавируса, сообщает Asharq Al-Awsat.

«Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду, чему способствовали новости о том, что ОПЕК и ее союзники-производители рассматривают дальнейшее сокращение добычи, чтобы противостоять потенциальному сокращению мирового спроса на нефть из-за быстро распространяющегося коронавируса в Китае», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 74 цента, или 1,4%, до $54,70 за баррель к 03.26 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на нефть марки West West Intermediate (WTI) выросли на 61 цент, или 1,2%, до $50,22 за баррель.

Как сообщает издание, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией, группой, известной, как ОПЕК +, оценили влияние на глобальный спрос на нефть и экономический рост вспышки коронавируса на встрече во вторник в ООН в Вене и заслушали посланника Китая.

«Чиновники продолжат встречу в среду и для сравнения проведут оценку влияния вспышки вируса атипичной пневмонии в 2003 году, чтобы оценить потенциальное воздействие коронавируса на спрос. Производители рассматривают возможность дальнейшего сокращения производства, и переноса запланированного совещание с марта на февраль, а не март», — отмечается в публикации.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 24,3 тыс. человека, летальных случаев – 490.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.