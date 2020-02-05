Прекратить дискриминацию малых ферм в субсидировании и кредитовании просят мажилисмены

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Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Провести ревизию всех правил субсидирования и программ кредитования на предмет наличия дискриминационного подхода в отношении малых и средних ферм просят депутаты мажилиса парламента РК.

«Просим Вас провести ревизию всех правил субсидирования и программ кредитования на предмет наличия дискриминационного подхода в отношении малых и средних ферм и небольших инвестиционных проектов, пересмотреть требования к получателям субсидий и заемных средств, а также к реализуемым проектам, для создания равного доступа к льготному кредитованию и субсидиям для представителей малого, среднего и крупного бизнеса с учетом региональных и климатических особенностей», — зачитал в среду запрос группы депутатов на имя премьер-министра РК Аскара Мамина мажилисмен Нурлан Альтаев.

По его словам, строительство крупных откормочных площадок возможно и целесообразно не везде.

«Например, в южных регионах, где отсутствует большие земельные угодья, крупных откормочных площадок считанные единицы. Безусловно, крупные предприятия тоже имеют право на развитие и имеют ряд преимуществ, развитие крупных и эффективных предприятий стоит и нужно поддерживать. Однако именно малые фермы более жизнеспособны, более гибче и быстрее приспосабливаются к новым реалиям», — отметил депутат.

По словам мажилисмена, такие фермы являются стабильными «в финансовом отношении, особенно во времена кризисов».

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«Как показывает история развития агропромышленного комплекса Казахстана, эффективность хозяйств не находится в прямой зависимости от их размеров. Свидетельство тому – банкротство и финансовые проблемы крупнейших откормочных площадок, агрохолдингов и агропредприятий Казахстана, которые получали государственную поддержку, а некоторые до сих пор получают. Мы убеждены, что прогресс в развитии сферы сельского хозяйства Казахстана без стабильной поддержки малых (семейных) ферм и кооперативов невозможен», — резюмировал Альтаев.

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