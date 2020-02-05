Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Число погибших за 10 лет на дорогах Казахстана сравнялось с населением трех городов страны, передает корреспондент агентства.

«Аварийность на дорогах Казахстана является одной из глобальных социально-экономических проблем, представляющую угрозу национальной безопасности страны. Несмотря на принимаемые меры, уровень смертности на дорогах республики остается высокой. По данным комитета по статистике, в стране в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибает более 2 тыс. человек, за 10 лет их число достигло 30 тыс. Число погибших сравнимо с населением таких городов, как Атбасар, Сарыагаш и Аральск», — говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта»

Отмечается, что особую тревогу вызывают дорожные аварии с участием автобусов.

«Аварии с тяжелыми последствиями, человеческими жертвами и травматизмом, как правило, происходят на междугородных и международных маршрутах по перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении, где высокая скорость движения. Вождение автобусов на таких маршрутах требует профессионализма водителей, соблюдения режимов труда, технического состояния транспортных средств. Реагирование водителя на внештатные ситуации на дорогах (встречное движение, заносы и так далее) напрямую зависит от состояния водителя и его утомленности», — пояснили авторы документа.

По словам разработчиков концепции, зачастую соблюдение таких требований при нерегулярных перевозках не обеспечивается по причине: в основном водитель является собственником автобуса, который не в состоянии обеспечить содержание ремонтной базы, нанять квалифицированного водителя-помощника; не проходит или проходит формально предрейсовый медицинский осмотр водителя и технический осмотр автобуса;

«Кроме того, в случаях дорожно-транспортных происшествий зачастую у перевозчиков отсутствует страховая ответственность перевозчика перед пассажирами и даже при наличии страхования пассажиров, страховые выплаты не могут быть получены пострадавшими, поскольку на данных перевозках с пассажиров берется плата наличными без предоставления проездных документов (билетов). Вместе с тем, нерегулярные перевозки, которые возят пассажиров «регулярно», не дают возможность развиваться официальным перевозчикам регулярных маршрутов, устраивая демпинг в стоимости проезда, так как дублируют маршруты регулярных перевозчиков и набирают пассажиров в неустановленных местах для посадки и высадки», — сказано в документе.

При этом, добавляют авторы, подавляющее большинство физических лиц осуществляют перевозочную деятельность без регистрации в качестве субъекта предпринимательства и уплаты соответствующих налогов.

«В целях обеспечения надлежащего государственного транспортного контроля, уполномоченным органом в области автомобильного транспорта планируется внедрение единой системы диспетчеризации международных и межобластных перевозок. Единая система диспетчеризации предполагает осуществление централизованного контроля за движением всех автотранспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках и оборудованных аппаратурой спутниковой навигации (GPS). Согласно требованиям действующего законодательства обязательному оборудованию аппаратурой спутниковой навигации подлежат только автотранспортные средства, задействованные в регулярных перевозках пассажиров и багажа», — указано в концепции.

В этой связи, сказано в документе, предлагается предусмотреть обязанность перевозчиков, осуществляющих нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в межобластном и международном сообщениях: по оборудованию автотранспортных средств аппаратурой спутниковой навигации; по предоставлению информации об обслуживаемом маршруте и передвижении в режиме реального времени организатору перевозок, а также в диспетчерскую систему уполномоченного органа в порядке, определяемом правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

«Принятие данных поправок позволит: отслеживать передвижение транспортного средства, выявлять факты дублирования нерегулярным перевозчиком маршрутов регулярных; посредством мобильного приложения в режиме онлайн получать от перевозчика информацию о пассажирах, предрейсовом медицинском осмотре водителя и техническом осмотре автотранспортного средства; оперативно реагировать на дорожно-транспортные происшествия с участием автобуса и чрезвычайные ситуации на дорогах; отказаться от практики повсеместной остановки на постах транспортного контроля автотранспортных средств, задействованных на нерегулярные перевозки пассажиров и багажа», — считают разработчики.