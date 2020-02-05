Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Расходы на оборону Казахстана будут расти в 2020-2022 годы.

Согласно закону РК «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», расходы на оборону будут расти: в 2020 году – Т681 758 023 тыс., в 2021 году – Т761 607 292 тыс. и в 2022 году – Т789 697 052 тыс.

Вместе с тем министерство обороны на услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и вооруженных сил РК, обеспечение боевой, мобилизационной готовности вооруженных сил РК получит: в 2020 году – Т313 648 128 тыс., в 2021 году – Т296 696 912 тыс. и в 2022 году – Т295 390 720 тыс.