Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Порядка Т3,5 млрд выделили из резерва правительства Казахстана на борьбу с коронавирусом, передает корреспондент агентства.

«Средства выделены из правительственного резерва на закуп необходимых медикаментов, а также масок, тепловизоров и другого оборудования, чтобы проводить работу по борьбе с распространением коронавируса – по линии министерства здравоохранения. Выделено было порядка Т3,5 млрд. Контролировать будет минздрав», — сказал в среду в кулуарах мажилиса первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Сммаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 20 623 человека, летальных случаев – 427.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.