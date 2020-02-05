Депутаты от «Ак жол» готовы работать в спецгруппе по возврату выведенных в офшоры денег

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Демократическая партия Казахстана (ДПК) «Ак жол» готова направить представителей в состав специальной группы ООН по возврату выведенных коррупционерами в офшоры народных денег.

«Как недавно стало известно, проблемой возврата выведенных коррупционерами в офшоры народных денег всерьез обеспокоилось мировое сообщество, а ООН заявила о создании специальной группы. В этой связи депутатская фракция ДПК «Ак жол» призывает министерство иностранных дел (МИД) РК максимально использовать потенциал создаваемой спецгруппы ООН, принять самое активное участие в ее формировании, а также привлечь к ее работе депутатов парламента, включая представителей ДПК «Ак жол», имеющих определенные наработки в данной сфере», — говорится в депутатском запросе в адрес министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди, озвученном депутатом мажилиса парламента РК Азатом Перуашевым в среду.

«Наработками в данной сфере» мажилисмен считает то, что противодействие коррупции и возврат в страну украденных у народа многомиллиардных средств являются одним из приоритетов деятельности ДПК «Ак жол».

«Только на уровне депутатских запросов, начиная с 2012 года эта проблема ставилась нами не один десяток раз.

В запросах фракции ДПК «Ак жол» поднимались конкретные вопросы возврата казахстанских капиталов из Кипра (в 2013 году), Швейцарии (в 2015 году), обстоятельства так называемого «панамского списка» (в 2016 году) и «Райского досье» (в 2017 году). Депутаты от «Ак жол» обсуждали проблематику деофшоризации не только с казахстанскими госорганами, но и на встречах с членами Европарламента и другими коллегами в Брюсселе, Цюрихе, Пекине, Риге, Сингапуре и т.д.» — напомнил Перуашев.

По приведенной мажилисменом статистике, последние данные о незаконно выведенных средств в офшоры оцениваются международными экспертами Global Financial Integrity в $167 млрд, что сопоставимо с внешним долгом РК ($158 млрд) или годовым ВВП (около $170 млрд).

«Другими словами, гипотетически коррупционеры вывели из страны сумму всего внешнего долга, или годового оборота всего Казахстана. Конечно, такие астрономические суммы являются скорее экспертной оценкой, нежели доказанным фактом, но и один из бывших председателей Нацбанка называл сумму более $100 млрд выведенных средств. Однако обществу по-прежнему ничего неизвестно о крупных результатах по возврату средств из офшоров», — подчеркнул Перуашев.

Напомним, 29 января сообщалось, что ООН создает

специальную группу по возврату выведенных коррупционерами в офшоры народных денег.