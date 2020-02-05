Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстанские студенты эвакуированы из Уханя в Тюмень и Ташкент, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Диас Ахметшарип.

«Благодаря министерству иностранных дел Казахстана из города Ухань сегодня были эвакуированы остававшиеся наши студенты в Тюмень (РФ) и Ташкент (Узбекистан). Они будут находиться под наблюдением местных специалистов необходимые две недели, сотрудники минздрава будут мониторить их состояние», — сообщил Ахметшарип в среду.

По его словам, сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел телефонный разговор со своими коллегами из России и Узбекистана, где были достигнуты договоренности по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что троих казахстанцев эвакуируют самолетом воздушно-космических сил (ВКС) министерства обороны РФ из Китая в Россию. Позднее

стало известно, что восемь граждан РК эвакуировали по просьбе Казахстана из Китая в Узбекистан и Россию.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 24,3 тыс. человека, летальных случаев – 490.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.