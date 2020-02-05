Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Доллар США в среду относительно данных за вторник подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т379, а продажи – Т380,3.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т378,8, а продают по Т380,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т379,5, а продажи – Т380,4.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т379,53.