Генсек ООН обеспокоен дискриминацией людей азиатской внешности из-за коронавируса

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш обеспокоен дискриминацией людей азиатской внешности из-за коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

«Гутерриш выразил озабоченность в связи с сообщениями о случаях дискриминации людей китайского происхождения, связанных со страхами перед инфекцией», — говорится в сообщении в среду.

Генсек ООН призвал международное сообщество проявить солидарность с Китаем, который оказался в столь сложных условиях, и другими странами, где зарегистрированы случаи инфицирования.

«99% всех случаев заражений приходится на Китай, а 97% летальных исходов – на провинцию Хубей. Тот факт, что эпидемия сконцентрирована в одной стране, предоставляет мировому сообществу уникальную возможность срочно принять активные действия. ВОЗ продолжает сотрудничать с китайскими властями, чтобы предотвратить дальнейшее расползание инфекции», — сказал, выступая на сессии исполнительного комитета ВОЗ глава этой организации Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ также принимают необходимые меры, чтобы остановить в социальных сетях «эпидемию дезинформации» о вспышке коронавируса.

«Например, кто-то верит, что вирус можно подхватить от некоего облака с инфекцией. Мы, конечно, стараемся развеять такие безосновательные слухи. Вирус передается воздушно-капельным путем и, чтобы заразиться, надо находиться в тесном контакте с больным человеком», — сказала представительница ВОЗ Сильвия Браянд.

По ее словам, наибольшему риску подвергаются люди с ослабленной иммунной системой – пожилые и пациенты, страдающие различными хроническими заболеваниями.

«В настоящее время специалисты изучают случаи летальных исходов, чтобы определить, какие болезни прежде всего усугубляют состояние человека, заразившегося коронавирусом. Что касается вопроса мутации вируса, то пока у ученых нет оснований говорить о существенных изменениях», — отметили в ВОЗ.

В качестве мер предосторожности во Всемирной организации здравоохранения по-прежнему рекомендуют почаще мыть руки и носить защитную маску при контакте с больными.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 20 623 человека, летальных случаев – 427.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.