Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Осадки ожидаются в среду в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины Северо-Западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки, лишь на юге и юго-западе погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель и усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, ночью небольшие осадки, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью -5-7, днем 0+2.

В Алматы облачно с прояснением, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем +4+6.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью -1+1, днем +12+14.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -1+4, ночью 0-5.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -3+2, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -3-8.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -2-7.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью 0-5.

В Павлодарской области местами небольшой снег, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -7-12.

В Карагандинской области местами небольшие дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -1-6.

В Атырауской области ночью местами дождь с небольшим снегом, местами туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области ночью местами небольшие дождь со снегом, местами туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -1-6.

В Туркестанской области тоже местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью -2+3.

В Кызылординской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на юге +13), ночью -2+3.

В Алматинской области в горах небольшие дождь со снегом, местами туман. Днем +4+9, ночью -4+1.

В Мангистауской области ночью местами дождь с небольшим снегом, также ночью местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на реках запада, юго-востока республики, а также на реке Сырдарья ниже ГП Жосалы ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений, образование зажоров льда и подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.