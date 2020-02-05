Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстан не планирует ограничивать торговые отношения с Китаем из-за коронавируса, сообщил первый вице-премьер – министр-финансов Алихан Смаилов.

«Мы принимаем сейчас меры, чтобы коронавирус не ударил по Казахстану. Если наши меры будут успешными, и нас минуют эти проблемы, то никак не ударит. А если все-таки нам придется принимать более радикальные меры в части взаимоотношений между соседними странами – я имею в виду в первую очередь Китай – то определенное влияние оно может иметь. Но в настоящее время у нас нет планов по ограничению ввоза и вывоза товаров из Китая», — сообщил Смаилов в среду в кулуарах мажилиса, отвечая на вопрос журналиста о возможных негативных последствиях вспышки коронавируса в Китае на экономику Казахстана.

По его словам, «в определенной степени туристические поездки ограничены», добавив, что власти «рекомендовали воздержаться» от путешествий.

«Думаю, это в интересах наших граждан, чтобы не подвергаться риску заболеть этим вирусом. Но, как вы знаете, от туризма в Китае деньги попадают в Китай. Если туда наш гражданин не едет, то деньги остаются в стране. Наоборот – это хорошо для Казахстана», — резюмировал министр.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 24,3 тыс. человека, летальных случаев – 490.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.