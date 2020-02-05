Ограничить в Казахстане доступ к интернету для детей младше 16 лет предлагает депутат

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ограничить доступ к интернету для детей младше 16 лет предлагает депутат мажилиса Майра Айсина.

«Правительству необходимо принять дополнительные системные меры, направленные на консолидацию правовых, социальных, технических мероприятий по обеспечению максимальной безопасности детей в сети интернет, объединению усилий родителей, общественных организаций, государственных структур и неправительственного сектора по фильтрации информации на пути к несовершеннолетнему», — сказала Айсина на заседании мажилиса в среду.

Она предложила принять такие меры, как ограничение времени доступа к онлайн-играм в будние и выходные дни детям до 16 лет посредством идентификации пользователей на игровых платформах, запрещение в интернет-кафе доступа для детей к видеоиграм в будние дни, запрещение использования смартфонов и планшетов во время учебы в школе, реализация программы для мониторинга и статистики сайтов, к примеру, программа «родительский контроль» может использоваться для мониторинга действий ребенка в сети.

Кроме того, депутат предложила использовать функцию «безопасный поиск» для ограничения доступа детей к нежелательному контенту.

«(Изучить такую возможность как – КазТАГ) реализацию и установку функции «безопасный поиск», позволяющую ограничить доступ к нежелательному контенту для детей. Данная функция позволит ограничить запросы сомнительного характера в поисковых системах Google, «Яндекс». Реализация дополнительного уровня от неблаготворного влияния сети интернет посредством морфологичесокого анализа электронных ресурсов и другие», — добавила она.

По словам депутата, зависимость от гаджетов вызывает в детском мозге изменения, схожие с ранней стадией деменции.

«Ученые во всем мире давно бьют тревогу по поводу вреда виртуального пространства. Кроме того, растущая зависимость от смартфонов, планшетов и другой цифровой техники, отсутствие навыков у детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на социальные сети и онлайн-игры ведет к изменениям в неокрепшем мозгу, схожим с изменениями после черепно-мозговой травмы и ранней стадии деменции. Во многих странах действует решение фильтровать информацию», — пояснила Айсина.