Силовиков и полицейские автобусы стянули к парламенту и кабмину РК

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Политика, деньги и коррупция Политика, деньги и коррупция
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Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Силовиков и полицейские автобусы стянули к парламенту и кабмину РК.

Как передает корреспондент агентства, у парламента и кабмина в Нур-Султане стоят два полицейских автобуса, а также закрыты два пешеходных моста и подступы к зданиям парламента и правительства между двумя башнями зданий дома министерств.

«До обеда здесь ходили женщины, которые требуют АСП для всех», — сообщил один из правоохранителей.

По его словам, после обеда женщины обещали собраться снова.

На момент подготовки материала активистов рядом с парламентом и кабмином не замечено.

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