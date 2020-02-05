Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Силовиков и полицейские автобусы стянули к парламенту и кабмину РК.

Как передает корреспондент агентства, у парламента и кабмина в Нур-Султане стоят два полицейских автобуса, а также закрыты два пешеходных моста и подступы к зданиям парламента и правительства между двумя башнями зданий дома министерств.

«До обеда здесь ходили женщины, которые требуют АСП для всех», — сообщил один из правоохранителей.

По его словам, после обеда женщины обещали собраться снова.

На момент подготовки материала активистов рядом с парламентом и кабмином не замечено.