Одобрена концепция закона РК о 30% квоте для женщин и молодежи в партсписках

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Концепция проекта конституционного закона о введении 30% квоты для женщин и молодежи в партийных списках одобрена на заседании межведомственной комиссии (МВК) по законотворчеству.

«В целях законодательного обеспечения указанных поручений президента министерство юстиции разработало концепции двух законопроектов. Это концепция по проекту конституционного закона «О внесении дополнений и изменений в закон РК «О выборах в РК» и концепция по проекту закона «О внесении дополнений и изменений в закон РК «О политических партиях». Поручение по введению 30% квоты для женщин и молодежи в избирательные партийные списки предлагается реализовать путем поправок в конституционный закон «О выборах» и закон «О политических партиях». В этих законах будет установлено требование о включении в партийный список квот для женщин и молодежи», — сообщила в среду на заседании МВК по законотворчеству вице-министр юстиции РК Наталья Пан.

Отвечая на вопрос журналиста касательно подробных пропорций для женщин и для молодежи, вице-министр пояснила: «мы оставляем это право самим партиям определять».

Концепция конституционного закона одобрена на межведомственной комиссии по законотворчеству и направлена в рабочую группу по подготовке соответствующего проекта конституционного закона.

Напомним, 20 декабря 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил формировать партийные списки на 30% из женщин и молодежи.