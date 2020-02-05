Пять видов справок планируют отменить в 2020 году в Казахстане

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Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Пять видов справок планируют отменить в 2020 году в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В 2020 году решили полностью уничтожить справку о прохождении предварительных обязательных медицинских осмотров, о допуске к управлению транспортным средством, с психоневрологической организации, наркологической организации, противотуберкулезной организации», — сообщил в среду вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев.

Также в электронный формат планирует перевести выдачу справки 086-у, выписки из медицинской карты стационарного больного, направления пациентам на госпитализацию в стационар, информацию об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования, заключения о безопасности, качестве и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий.

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