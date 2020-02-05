Казахстан и Турция готовятся подписать соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций

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Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Казахстан и Турция готовятся подписать соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, передает корреспондент агентства.

«Согласно национальному законодательству своих государств каждая договаривающаяся сторона на территории своих государств по мере возможности поощряет инвестиции инвесторов другой договаривающейся стороны. Инвестициям инвесторов каждой договаривающейся стороны предоставляется режим, соответствующий минимальным стандартам режима в соответствии с международным правом, включая открытый и равный режим, и полную защиту и безопасность на территории государства другой договаривающейся стороны», — говорится в проекте соглашения.

При этом, указано, что ни одна из сторон «ни при каких обстоятельствах необоснованными и недискриминационными мерами не будет наносить ущерб управлению, поддержанию, использованию, применению, расширению, продаже, ликвидации или распоряжению такими инвестициями».

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