Авторов популярного Telegram-канала компроматов «Футляр от виолончели» задержали в России

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Алматы. 6 февраля. КазТАГ – Авторов популярного Telegram-канала компроматов «Футляр от виолончели» задержали в России, сообщает российский новостной Telegram-канал Baza.

«Владельца Telegram-канала «Футляр от виолончели» Александра Гусова и его напарника забрали сотрудники спецслужб после жалобы премьер-министра Михаила Мишустина. По словам источников, «была озвучена просьба разобраться с писателями». Источники не могут уточнить, была ли жалоба премьер-министра связана с уже вышедшими в Telegram -канале материалами, либо с готовящимися к публикации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники ФСБ изъяли не только «служебную» SIM-карту, за которой был закреплен «Футляр», но и сам мобильник, в который она была вставлена.

«С этого аппарата авторы канала вели переписку со своими бизнес-партнерами. Сейчас, по словам источников, эти материалы также исследуются. Представитель Михаила Мишустина Борис Беляков не смог оперативно прокомментировать вышеуказанную информацию», — сказано в сообщении.

Позже Baza дополнила, что, по словам представителя Мишустина, «эта информация не соответствует действительности».

Непричастные Непричастные
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«Ни на предыдущей, ни на текущей должности Михаил Мишустин никуда не обращался по вопросам деятельности каких-либо Telegram-каналов», — цитирует Baza.

«Футляр от виолончели» специализируется на публикации компроматов на высокопоставленных чиновников и олигархов, в том числе и казахстанских. В разное время Telegram-канал публиковал компроматы на первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, его дочь – спикера сената Даригу Назарбаеву, на бизнесмена Кенеса Ракишева и многих других влиятельных казахстанцев.

Последняя публикация «Футляра» датируется 27 января. Сейчас на канале числятся почти 412,5 тыс. подписчиков.

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