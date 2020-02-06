США считают ЦА важной для своей безопасности без привязки к присутствию в Афганистане

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Алматы. 6 февраля. КазТАГ – США считают Центральную Азию (ЦА) важной для своей безопасности без привязки к присутствию в Афганистане, передает корреспондент агентства.

«Центральная Азия является геостратегическим регионом, важным в интересах национальной безопасности США, независимо от уровня присутствия США в Афганистане», — говорится в представленной в четверг обновленной стратегии Вашингтона по Центральной Азии.

США рекомендуют сделать упор на сотрудничество в тех областях, где у них есть сравнительные преимущества, в частности, для поощрения участия частного сектора и прозрачных государственных политик и правил, «которые способствуют соблюдению международных стандартов, включая экологические гарантии».

«Когда прогресс в реформировании неравномерен, Соединенные Штаты должны в координации с партнерами-единомышленниками предлагать конкретную помощь для преодоления препятствий, одновременно сообщая о преимуществах согласования с международными нормами и законодательством», — сказано в документе.

В стратегии представлены шесть целей: поддерживать и укреплять суверенитет и независимость государств Центральной Азии как в отдельности, так и в регионе; уменьшить террористические угрозы в Центральной Азии; расширить и поддерживать поддержку стабильности в Афганистане; поощрять связь между Центральной Азией и Афганистаном; содействие реформированию верховенства закона и соблюдению прав человека; содействовать инвестициям США в развитие Центральной Азии.

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