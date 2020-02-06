В КГА подтвердили поиск авиакомпанией Air Astana добровольцев для рейса в Ухань

Алматы. 6 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В комитете гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития подтвердили поиск авиакомпанией Air Astana добровольцев для рейса в Ухань.

«В настоящее время авиакомпания «Эйр Астана» самостоятельно ведет работу по поиску добровольцев среди своих сотрудников для отправки эвакуационного рейса в город Ухань», — говорится в полученном в четверг ответе КГА на официальный запрос МИА КазТАГ.

Ранее в социальных сетях была распространена информация, что авиакомпания Air Astana ищет добровольцев среди своих сотрудников для отправки эвакуационного рейса в Ухань.

Отметим, что 2 февраля в пресс-службе премьер-министра заявили, что эвакуировали из Уханя 83 граждан Казахстана. Запрос МИА КазТАГ в КГА о поиске добровольцев был направлен 4 февраля.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 28 тыс. человек, летальных случаев – более 560, выздоровели – более 11 тыс. человек.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.