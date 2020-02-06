Экстремистские организации могут запретить на всем пространстве ШОС консенсусом – КНБ РК

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Экстремистские организации могут запретить на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) консенсусом, сообщил заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) РК Нургали Билисбеков.

«В целом могу сказать, что в раках ШОС мы ищем консенсус, чтобы все структуры, террористические либо экстремистские организации, которые запрещаются в одной из стран (ШОС – КазТАГ), в целом запрещались на территории пространства ШОС. Но это делается на консенсусной основе», — сказал Билисбеков в кулуарах сената в четверг, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что Казахстан не может «диктовать какие-то условия другим странам».

«То, что касается нас, – мы всегда были приверженцами большой совместной работы для того, чтобы на территории ШОС у нас был одинаковый взгляд на проблемы, одинаковый подход законодательный и так далее», — добавил Билисбеков.

Ранее сообщалось, что парламент РК одобрил ратификацию конвенции ШОС по противодействию экстремизму.