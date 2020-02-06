Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ — Назначен новый вице-министр энергетики РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК от 5 февраля 2020 года Жахметова Жанат Зарубековна назначена на должность вице-министра энергетики РК», — говорится в сообщении в четверг.

Жанат Жахметова трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации. С 2014 по 2016 годы она занимала должность руководителя управления формирования государственной политики в сфере информатизации комитета связи, информатизации и информации министерства по инвестициям и развитию РК; с июня 2016 года по июль 2017 года – заместителя директора департамента информатизации министерства информации и коммуникаций РК.

С июля 2017 года по настоящее время Жахметова работала заместителем председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».