Алматы. 6 февраля. КазТАГ – Еще один памятник Абаю появился в Алматы, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) города.

«Сегодня в честь 175-летия просветителя, мыслителя, великого поэта казахской степи Абая Кунанбаева состоялась торжественная церемония открытия бюста Абая», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Бюст установлен около здания акимата Жетысуского района.

«Песни Абая, его слова, они были с народом в самые трудные времена, их исполняли и сохраняли в душе. Абай великий человек он спаситель казахского народа, потому что в конце IX – начале XX века трагические времена наступали и поэты течения «Зар-Заман» знали, что XX век будет очень тяжелый. Абай тоже это знал, и его гениальность в том, что он нашел пути как суметь сохранить народ как народ, с его верой, с его языком, с его культурой. В этом отношении Абай действительно редчайший тип людей, которые действительно спасли свой народ», — сказал культуролог Мурат Ауэзов.