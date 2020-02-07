Алматы. 7 февраля. КазТАГ — «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв на «Сантьяго Бернабеу», сообщает официальный сайт мадридского клуба.

«В четвертьфинале Кубка короля «сливочные» неожиданно были биты «Реал Сосьедадом» со счетом 2:4. К 56 минуте «Реал» пропустил в свои ворота трижды. Точными ударами у соперника отметились Эдегор и дважды Исак. Счет размочил Марсело, но точный удар Мерино восстановил разницу в три мяча», — говорится в распространенном сообщении.

За 10 минут до окончания матча Винисиус Жуниор забил второй гол, но вмешалась система VAR и судья отменил взятие ворот, но мгновениями позже Родриго все-таки придал интриги под занавес встречи – 2:4.

На 90 минуте Начо свел преимущество гостей к минимуму (3:4), но на большее одному из самых титулованных клубов мира не хватило.

В чемпионате Испании мадридский «Реал» идет на первом месте, опережая «Барселону» на три очка.