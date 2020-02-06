Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Этнических казахов будут выдавать КНР в случае их причастности к экстремистской деятельности, сообщил заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) РК Нургали Билисбеков.

«Если эти лица будут причастны к экстремистской деятельности, безусловно, мы будем решать в установленном законом порядке, в соответствии с международными законами и конвенциями. Если эти лица не причастны к преступной деятельности, это другой вопрос. Вот эти лица, которые границу перешли (бежавших из Китая этнических казахов Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы – КазТАГ), они все осуждены только за переход госграницы, за незаконный переход госграницы. Ни за что другое их не привлекают к ответственности», — сообщил Билисбеков в четверг в кулуарах сената, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

Напомним, 21 января попросившим политическое убежище казахам из Китая Кастеру Мусаканулы и Мурагеру Алимулы вынесли приговор в Восточно-Казахстанской области.

Конвенция ООН о статусе беженцев – конвенция, принятая 28 июля 1951 года в Женеве конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 года. Конвенция дает определения понятия «беженец» и устанавливает общие основания, на которых предоставляется статус беженца. Конвенция допускает высылку беженца в интересах государственной безопасности, но запрещает их возвращение в государство, из которого они бежали, опасаясь преследования.

Казахстан присоединился к конвенции в 1998 году.