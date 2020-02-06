За пять лет на территории ШОС было задержано 30 граждан РК, подозреваемых в терроризме

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. За последние пять лет на территории стран-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было задержано 30 граждан Казахстана, подозреваемых в террористической деятельности, сообщил заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) РК Нургали Билисбеков.

«За последние пять лет на территории стран-участников ШОС разыскано 30 граждан РК, подозреваемых в терроризме – в Кыргызстане, России и Таджикистане. Все они привлечены к ответственности», — сказал Билисбеков на заседании сената парламента РК в ходе обсуждения проекта Закона РК «О ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму» в четверг.

Также он отметил, что порядка 200 человек из числа граждан стран-участников ШОС были разысканы на территории Казахстана и переданы компетентным органам соответствующих государств.

«Вместе с этим в рамках ШОС на площадке региональной антитеррористической структуры мы ведем общий единый перечень лиц наших граждан, причастных к террористической либо экстремистской деятельности. Таких лиц у нас почти 8 тыс., порядка 700 из них – граждане РК. Но это, в основном, те, кто выехал в зону конфликта, в частности, на Ближний Восток. Значительная часть из них уже ликвидирована, но мы не снимаем их с учета, потому что имеются сведения, что некоторые лица вроде как ликвидированы, но на самом деле под чужими данными продолжают свою террористическую деятельность. Пока не удостоверимся в реальности их ликвидации, с учета не снимаем», — добавил Билисбеков.

Ранее сообщалось, что парламент РК одобрил ратификацию конвенции ШОС по противодействию экстремизму.