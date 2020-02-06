Мы завершили все этапы «Жусана» – КНБ

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Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мы завершили все этапы «Жусана», сообщил заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) РК Нургали Билисбеков.

«Нет, (в этом году подобных «Жусан» операций – КазТАГ) не планируется, мы завершили все этапы «Жусана». Вы знаете, мы 14 детей из Ирака вывезли. Больше пока не планируется. Мы проводим соответствующую работу с гражданами, которые в зоне конфликта продолжают находиться, но пока полной информации по ним нет. Но предварительная подготовительная работа проводится с коллегами», — сказал Билисбеков в четверг в кулуарах сената.

Напомним, всего было проведено пять спецопераций «Жусан».

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