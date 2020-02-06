Транснациональные компании уходят от налогообложения в РК – Смаилов

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Транснациональные компании (ТНК) уходят от налогообложения в Казахстане, заявил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«ТНК, пользуясь положениями различных двусторонних налоговых конвенций, стараются уйти от налогообложения, вывести доходы в регионы с более льготным налогообложением. Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, вносит изменения в двусторонние соглашения», — сказал Смаилов на заседании сената парламента РК в ходе обсуждения проекта закона РК «О ратификации многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения» в четверг.

Он также отметил, что конвенция касается доходов нерезидентов, которые они получают в Казахстане, и необходимо вести работу по противодействию уклонения от налогообложения, размывания налогооблагаемой базы и выводу капитала из страны.

«Конвенция была принята в конце 2016 года. Мы провели анализ более 20 двусторонних конвенций, частично нормы, содержащиеся в данном многостороннем соглашении, уже учтены. Но отдельные нормы не были учтены, поскольку это связано со сложным переговорным процессом, нежеланием наших стран-партнеров применять ту или иную норму, которая предусматривается многосторонней конвенцией. На данный момент к конвенции присоединились 92 страны, 38 ратифицировали, мы на пути ратификации, так что все ранее спорные нормы будут применяться», — подчеркнул Смаилов.

Ранее сообщалось, что сенат принял Закон РК «О ратификации многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения».