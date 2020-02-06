Неразвитая инфраструктура погранпунктов РК мешает расширению международной торговли

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Неразвитая инфраструктура пограничных пунктов пропуска Казахстана мешает расширению международной торговли, считает депутат сената парламента РК Нуржан Нурсипатов.

«Низкая пропускная способность отдельных пунктов пропуска приводит к скоплению физических лиц и транспортных средств на переходе границы с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном, что в целом отрицательно сказывается на развитии транспортно-логистического потенциала нашей страны, а также расширении региональной и международной торговли» , — сказал Нурсипатов, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, на заседании сената в четверг.

При этом он отметил, что вопрос развития инфраструктуры большинства пунктов пропуска на госгранице остается нерешенным в течение многих лет, хотя он неоднократно обсуждался на различных площадках, в ходе визитов и официальных встреч президентов, глав правительств приграничных государств.

«Многие из действующих пунктов пропуска были установлены и оборудованы более 20 лет назад. На сегодняшний день их инфраструктура не соответствует современным требованиям и не учитывает интенсивности транзитного потока», — отметил депутат.

В связи с этим сенатор попросил представить комплексное видение правительства по решению данной проблемы.

«В целях решения имеющихся проблемных вопросов просим предоставить комплексное видение Правительства по основным направлениям госполитики в области обустройства пунктов пропуска на государственной границе, возложению функций по созданию, содержанию и развитию инфраструктуры этих пунктов на один государственный орган, а также разработке и принятию Концепции государственной пограничной политики, как составной части Стратегии национальной безопасности Казахстана», — сказал Нурсипатов.