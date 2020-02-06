Комплекс донкихота Нурымбетова

Он так преподносит все замыслы своего ведомства – как будто уговаривает население принять его подношения

В последнее время министр Биржан Нурымбетов чрезвычайно словоохотлив и щедр. Возможно, на это каким-то образом повлиял конфликт с внештатным советником президента страны. А может, и нет. Потому что быстро придумать целый ряд инициатив – не получится, для этого время надо.

Конечно, в стране есть запрос на социальные перемены, реальное повышение уровня жизни населения, об этом уже давно судачат на всех кухнях страны и наконец заговорила власть. Но чтобы так быстро переключиться на популистскую волну?

Малодетные тоже получат помощь?

Только представьте себе: правительство Казахстана рассматривает вопрос внедрения пособий для семей, воспитывающих от одного до трех детей! До сих пор проблематичным и даже драматичным (эти постоянные упреки об иждивенчестве) было решение о выплате государственной помощи многодетным семьям, а тут – такая щедрость.

На встрече с депутатами мажилиса министр Нурымбетов рассказал о возможном (!) внедрении в Казахстане пособий для семей, которые не считаются многодетными: «Мы внедрили новое пособие для многодетных семей. Семьи, где есть от одного до трех детей, также поднимают вопрос о внедрении аналогичного пособия для них. Внутри министерства мы рассматриваем различные подходы, проводим финансовые расчеты, но этот вопрос зависит от финансовых возможностей бюджета».

По словам министра, всего в Казахстане 372 тыс. многодетных семей. Из них 125 тыс. семей – малообеспеченные. В целом в Казахстане 2,4 млн. семей имеют одного-трех детей. Из них 190 тыс. считаются малообеспеченными. И если вводить пособие для всех, то потребуется средств в 15 раз больше, чем если охватить помощью только тех, кто в ней нуждается.

«И также большой вопрос: стоит ли выплачивать эти пособия состоятельным семьям? Мы все эти вопросы сейчас рассматриваем и прорабатываем», – заявил Биржан Нурымбетов.

Хорошо, что этот вопрос министр обсуждает в уютном зале заседаний мажилиса, а не с теми семьями, которые действительно нуждаются в поддержке государства. Те, наверное, не упустили бы случая, чтобы припомнить министру, какой откат по выплате АПС произошел в стране. Чиновники «перефинансировали» 75 тыс. бедных семей, которые теперь обязаны вернуть в бюджет 2,4 млрд. тенге. Вернуть то, чего уже нет. Лишь 500 млн. наскребли бедняки – остальные деньги попросту потрачены на одежду, обувь, еду.

И на этом фоне министр занимается эквилибристикой…

Рай для пенсионеров

Сладкие речи из уст министра услышали и будущие пенсионеры. Дескать, министерство предлагает ввести с 2028 года минимальную гарантированную пенсию, которая будет зависеть от трудового стажа и которую будет выплачивать государство.

Правда, чем отличается предлагаемая пенсия от базовой, которая выплачивается пенсионерам сейчас, он не сказал.

Расчет министра следующий. Базовая пенсия в настоящее время составляет 54% от прожиточного минимума, то есть, порядка 16 тыс. тенге, в случае, если стаж работы меньше 10 лет.

«Мы предлагаем с 2028 года ввести такую систему, чтобы минимальная базовая пенсия для тех, кто имеет стаж меньше пяти лет, была как минимум 70% от прожиточного минимума, а верхний порог достигал 1,5% прожиточного минимума», — изложил свое видение глава ведомства.

Это означает, что тот, кто почти не работал в своей жизни, смог бы получать сегодня 21 828 тенге как минимум. А те граждане, у которых стаж свыше 20 лет, – 46 774 тенге.

«Вот такая гарантийная часть, она обязательно будет», – подчеркнул Нурымбетов.

Да кто же против? Только на государство, которое незаметным образом секвестирует социальные выплаты (именно в этих целях, например, введена градация размера базовой пенсии в зависимости от стажа работы), это непохоже. Поднять почти в 3 раза пенсию от государства – это, конечно, круто. Запомните этот момент.

Минимальная зарплата подтянется к средней?

Ну и вишенка на торте от министра – это, опять-таки, возможное повышение минимальной зарплаты до 72 тыс. тенге к 2023 году.

Вопрос очень актуальный. В рейтинге 54 государств, где государством определяется минимум по выплатам работникам, Казахстан занял 51 место. И, увы, мы единственная страна, где в 2020 году минимальная зарплата не подросла, а наоборот, упала.

«Пока мы просчитываем такой вариант, чтобы к 2023 году минимальная зарплата составляла не менее 30% от средней зарплаты по стране. Мы предполагаем, что если средняя заработная плата будет порядка 224 тыс. тенге к тому времени, то минимальная заработная плата должна быть более 72 тыс. тенге», – сказал чиновник.

В настоящее время МЗП в республике равна 42,5 тыс. тенге, или 23,5% от средней заработной платы в 181 тыс. тенге. Но определяется ее размер не в процентном соотношении от средней зарплаты, а на глаз.

Правительство нисколько бы не сомневалось и могло поднять МЗП в один момент, если бы этот вопрос касался только частного сектора. Но он намного сложнее.

«Сегодня мы просчитываем различные варианты поэтапного повышения минимальной заработной платы. Почему просчитываем? Потому что от этого зависят расходы бюджета. Потому что, когда мы будем повышать минимальную заработную плату, там по цепочке будут подниматься оклады всех бюджетных работников», – поясняет министр.

При этом бюджет при повышении МЗП несет двойную нагрузку: с одной стороны, повышаются оклады 1,2 млн. бюджетных работников и далее по цепочке, с другой – поднимается необлагаемый вычет по ИПН. Это означает, что расходов у бюджета станет больше, а доходов в виде налогов – меньше.

Министр даже сделал оговорку, что министерство планирует повысить МЗП с июля 2020 года. Тоже это запомните. Его, кстати, никто за язык не тянул.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.