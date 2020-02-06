Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ — Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК от 5 февраля 2020 год Щеглова Динара Ринатовна назначена на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК», — говорится в сообщении в четверг.

Динара Щеглова в 2004-2006 годах работала главным специалистом отдела управлениями проектами агентстве РК по информатизации и связи; с 2011 года начала работать в АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» в должности главного менеджера департамента мониторинга инфраструктурных проектов, позже была переведена на должность директора департамента сервисной модели информатизации; в 2017 году была назначена на должность управляющего директора, после занимала должность заместителя председателя правления АО «НИХ «Зерде»; в 2018-2019 годы трудилась на должности вице-министра информации и коммуникаций РК.

Щеглова с 2019 года по настоящее время занимала должность советника премьер-министра РК.