Казахстан – 100 лет назад. Февраль 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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2 февраля 1920 г.

Последний Хивинский хан Саид Абдулла вынужден отречься от престола ввиду занятия ханства войсками Туркестанской АССР. 30 апреля I Всехорезмский курултай народных представителей провозгласил Хорезмскую Народную Советскую Республику (с 20 октября 1923 г. – Хорезмская Советская Социалистическая Республика) и сформировал ее органы власти. Представителем Совета народных назиров ХНСР в мае – ноябре 1921 г. являлся казах М. Эбниаминов (Ибниаминов). При СНН ХНСР действовал казахский (киргизский) отдел (зав. – Т. Абдуллаев). В 1923-25 гг. в состав республики входила Киргизско/казахско-каракалпакская область на правах частичной автономии, центр – гор. Ходжейли. Председатель ревкома области с 1924 г. по февраль 1925 г. – каракалпак Б. Саидрасулов, ответ. секретарь обкома партии в 1924-25 гг. – казах Ф. Усманов. В руководстве ХНСР были казахи: К. Сарымулдаев – зам. председателя СНН – нарком РКИ (1924 г.), А.Ч. Ташкенов – начальник Главмилиции ХНСР (1924 г.). Хорезмская ССР самоликвидировалась по решению V Всехорезмского курултая от 2 октября 1924 г. большей частью войдя в состав Узбекской ССР, меньшими – в Туркменскую ССР и Кара-Калпакскую автономную область Казахстана. Окончательно органы власти прекратили деятельность в начале 1925 г.

3 февраля 1920 г.

КРВК, заслушав вопрос «об избирательном праве киргизов», постановил: «муллы избирательных прав не лишаются. Издать специальное обращение к муллам и духовенству, что они, поскольку избираются на советские должности, постольку обязаны неукоснительно проводить в жизнь все принципы советской власти, отвечая наравне с другими должностными лицами по всей строгости законов революционного времени. Из чиновников, управителей и всякого рода служащих при царском режиме лишаются избирательных прав те управители, которые были назначаемы по усмотрению губернатора… [т.е. выборные казахские волостные управители в избирательных правах не ограничивались] и те чиновники, служащие царского режима, которые зарекомендовали себя как активные проводники его политики, а также и те, которые добивались избрания на советские должности путем подкупа. Кроме того издать обращение к киргизам о том, что всякого рода подкупы при избрании советской власти будут строго расследоваться и виновные наказываться по всей строгости закона революционного времени. Что касается участников организации «правительств» (областные земские управы и Алаш-Орда) и армии, боровшихся и борющихся против советского правительства, то те из участников, которые до 20 декабря 1919 г. перешли на сторону советского правительства, согласно амнистии, не лишаются избирательных прав, поскольку их преступления носили чисто политический характер».

6 февраля 1920 г.

С. Пестковский отправляет «доклад» в ЦК РКП(б) о своей работе: «мы сошлись с Фрунзе в одном – нужно всех киргиз присоединить к Туркестану, ревком в Ташкент, а остальных туземцев Туркестана объединить в одно управление с киргизами… С исключением из состава ревкома Тунганчина, Бекмухамедова, Букейханова, с введением туда новых сил, положение в ревкоме улучшилось. Байтурсунов остался пока в одиночестве, фракция коммунистов захватила в своих руках дела в ревкоме и дело начинает налаживаться… Лежава выдвинул большие способности в руководстве киргизами в подготовке конференции и пользуется большим влиянием на киргиз. Включение его в ревком считаю необходимым делом… Как вероятно известно, что так называемая Алаш-Орда во главе с Досмухамедовым перешла на сторону советской власти оказав существенную помощь в деле ликвидации Уральского фронта. Теперь их вожаков ожидаем в Оренбурге. Они, конечно, надеются, что некоторые из них попадут в Кирревком. После совещания с М. Фрунзе решили мы лидеров их направить в Москву для «переговоров» [слово неразборчиво], дабы таким образом пока не усилить в ревкоме байтурсуновского течения. Там продержите их до решения вопроса о переброске ревкома в Ташкент».

7 февраля 1920 г.

КРВК образовал почтово-телеграфный подотдел в отделе внутренних дел.

11 февраля 1920 г.

КРВК назначил Субботина «уполномоченным по инструктированию и контролю советской власти в Уильском уезде» [20 декабря 1919 г. Темирский уездный совет постановил выделить из части своей территории Уильский уезд. Уездный ревком образован в первых числах января 1920 г. Окончательно Уильский уезд образован согласно постановлению Уральского губревкома от 2 мая 1920 г., председатель уревкома – В.Г. Дьяконов].

20 февраля 1920 г.

ВЦИК РСФСР утвердил новый состав КРВК: С. Пестковский, Т.И. Седельников, А. Байтурсунов, С. Мендешев, А. Джангильдин, А. Айтиев, С. Арганчеев, А. Алибеков. [Однако, еще некоторое время в работе КРВК с решающим голосом участвовали Б. Каратаев и Н. Бегимбетов].

22 февраля 1920 г.

В гор. Омске вышел первый номер газеты «Кедей созi» – орган облревкома и его казахской секции на казахском языке. [С 19 марта 1921 г. называлась «Бостандык туы» (Знамя свободы), ликвидирована в декабре 1921 г. Редакторы: М.К. Айтпенов, с июня 1920 г. – А.И. Досов].

23 февраля 1920 г.

КРВК утвердил Б. Каратаева зав. отделом юстиции, А. Айтиева – зав. отделом внутренних дел, С. Арганчеева – его заместителем.

25 февраля 1920 г.

КРВК утвердил А. Джангильдина «уполномоченным по восстановлению советской власти в Тургайском уезде, Акмолинской и Семипалатинской областях с правом организовывать и распускать ревкомы».

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