Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Около 114 казахстанцев остаются в зонах конфликтов в Сирии, Ираке, Афганистане, сообщил заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) РК Нургали Билисбеков.

«Где-то 114 – общая численность (казахстанцев – КазТАГ) в зоне конфликта. Это Сирия в основном. (В зоне конфликта – КазТАГ) остаются 36 мужчин, порядка 80 женщин. По детям сейчас не могу сказать. Это Сирия, Ирак, Афганистан», — сказал Билисбеков в кулуарах сената в четверг.

Напомним, 11 декабря 2019 года суд в Нур-Султане вынес приговор казахстанцам, воевавшим в Сирии.