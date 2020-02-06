Парламент РК одобрил ратификацию конвенции о налоговых соглашениях

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат принял Закон РК «О ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения».

«Основной целью многосторонней конвенции является борьба со злоупотреблениями применения налоговых льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения. Документ направлен на препятствование перемещению прибыли в низконалоговые юрисдикции с целью уклонения от уплаты налогов, что означает обеспечение налогообложения прибыли в том государстве, где фактически осуществляется предпринимательская деятельность», — говорится в распространенном в четверг заключении комитета по финансам и бюджету сената парламента РК.

Многосторонняя конвенция предусматривает имплементацию несколько стандартов.

«Во всех заключенных соглашениях об избежании двойного налогообложения установление общей идеи, согласно которой соглашения об избежании двойного налогообложения нельзя использовать для целей уклонения от налогообложения; устранение различий в налогообложении лиц с двойным резидентством; предотвращение искусственного избежания статуса постоянного представительства за счет дробления контрактов, использования агентских, комиссионных соглашений, специальных исключений для определенных видов деятельности; обеспечение налогообложения дохода от косвенной продажи недвижимости в стране нахождения недвижимости; повышение эффективности разрешения споров», — перечисляет данные стандарты профильный комитет сената.

Члены комитета по финансам и бюджету пришли к выводу, что многосторонняя конвенция является механизмом, позволяющим быстро изменить ряд положений международных налоговых соглашений и уменьшить возможность уклонения от налогообложения для крупных транснациональных корпораций.

«В частности, конвенция предполагает внесение основных положений инициативы БЕПС (BEPS – Base Erosion and profit shifting – проект по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения) в существующие международные налоговые соглашения путем применения согласованных минимальных стандартов с определенными оговорками для предоставления странам гибкости в части ведения национальной фискальной политики», — говорится в заключении.

В настоящее время к многосторонней конвенции присоединились 93 страны мира, ратифицировали 38 стран.