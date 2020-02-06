Создан центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ РК

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ — Создан центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при администрации президента (АП) РК, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

«При администрации президента образован центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ. Глава государства отметил необходимость создания такого института на расширенном заседании правительства 24 января 2020 года. Возглавил центр заместитель руководителя администрации президента по социально-экономическим вопросам Сулейменов (Тимур Муратович – КазТАГ)», — написал Уали на своей странице в Fаcebook в четверг.

Он уточнил, что в состав центра вошли известные казахстанские эксперты в сфере экономики и финансов.

«Основной задачей центра является разработка непредвзятой экспертизы и практических предложений по ускоренной реализации социально-экономических реформ», — резюмировал Уали.

Напомним, 24 января сообщалось, что центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ поручил создать президент РК Касым-Жомарт Токаев.