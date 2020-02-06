Алматы. 6 февраля. КазТАГ — В Москве скоропостижно скончался сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева – Айдар Акаев, сообщили 24.kg близкие семьи.

«В Москве вчера скоропостижно скончался сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева – Айдар», — говорится в сообщении в четверг.

По предварительным данным, у 44-летнего Айдара Акаева произошла внезапная остановка сердца, врачи не успели его спасти.

Напомним, у свергнутого 24 марта 2005 года президента четверо детей – Бермет, Айдар, Саадат и Илим.

Бермет и Айдар Акаевы баллотировались в жогорку кенеш (парламент) и получили депутатские мандаты от партии власти «Алга Кыргызстан». Это вызвало широкий протест в стране. В результате митингов, завершившихся 24 марта 2005 года захватом «Белого дома», Аскара Акаева свергли. Он сбежал из страны с семьей.

Айдар Акаев был женат на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых – Сайкал. У них двое детей.

После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.